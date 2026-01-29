Heritage Financial Aktie

Heritage Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063

Heritage Financial-Investment 29.01.2026 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Heritage Financial-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Heritage Financial-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das Heritage Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Heritage Financial-Papier an diesem Tag bei 25,48 USD. Bei einem Heritage Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,246 Heritage Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.01.2026 gerechnet (25,20 USD), wäre die Investition nun 989,01 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 1,10 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Heritage Financial belief sich zuletzt auf 881,95 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

