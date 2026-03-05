NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Heritage Financial von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Heritage Financial-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Heritage Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Heritage Financial-Aktie bei 27,20 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,676 Heritage Financial-Aktien. Die gehaltenen Heritage Financial-Aktien wären am 04.03.2026 96,88 USD wert, da der Schlussstand 26,35 USD betrug. Damit wäre die Investition 3,13 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Heritage Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 1,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at