NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Heritage Financial von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Heritage Financial-Einstiegs gewesen.

Am 07.05.2021 wurden Heritage Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Heritage Financial-Anteile bei 28,90 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Heritage Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,460 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 95,02 USD, da sich der Wert eines Heritage Financial-Anteils am 06.05.2026 auf 27,46 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 4,98 Prozent.

Insgesamt war Heritage Financial zuletzt 1,13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at