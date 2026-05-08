NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Heritage Financial-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial am 07.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,96 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,35 Prozent an. Heritage Financial zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 32,65 Mio. USD. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,74 Prozent zugenommen.

Heritage Financial-Aktien-Dividendenrendite

Die Heritage Financial-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 27,42 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2025 weist das Heritage Financial-Wertpapier eine Dividendenrendite von 4,06 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich ist die Dividendenrendite somit gestiegen, denn damals betrug sie noch 3,76 Prozent.

Aktienkursentwicklung vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Kurs von Heritage Financial via NASDAQ um 3,42 Prozent gesunken. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 59,92 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Heritage Financial

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0,96 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,51 Prozent sinken.

Heritage Financial-Grunddaten

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Heritage Financial beträgt aktuell 1,132 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Heritage Financial verfügt über ein KGV von aktuell 12,07. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Heritage Financial einen Umsatz von 335,970 Mio.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 1,96 USD.

Redaktion finanzen.at