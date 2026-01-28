NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: Hätte sich eine Hooker Furniture-Kapitalanlage von vor einem Jahr rentiert?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Hooker Furniture-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Hooker Furniture-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Hooker Furniture-Papier an diesem Tag 13,27 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Hooker Furniture-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 753,580 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 27.01.2026 auf 13,21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 954,79 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 0,45 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Hooker Furniture belief sich zuletzt auf 140,16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at