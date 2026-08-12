Hooker Furniture Aktie

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WKN: 984297 / ISIN: US4390381006

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Langfristige Performance 12.08.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hooker Furniture-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Hooker Furniture-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Hooker Furniture-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,58 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hooker Furniture-Aktie investiert, befänden sich nun 10,438 Hooker Furniture-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.08.2026 auf 15,18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 158,46 USD wert. Mit einer Performance von +58,46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Hooker Furniture eine Börsenbewertung in Höhe von 158,87 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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