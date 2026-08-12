Hooker Furniture Aktie
WKN: 984297 / ISIN: US4390381006
|Langfristige Performance
|
12.08.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hooker Furniture-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Hooker Furniture-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,58 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hooker Furniture-Aktie investiert, befänden sich nun 10,438 Hooker Furniture-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.08.2026 auf 15,18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 158,46 USD wert. Mit einer Performance von +58,46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Hooker Furniture eine Börsenbewertung in Höhe von 158,87 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hooker Furniture Corp.
Analysen zu Hooker Furniture Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Hooker Furniture Corp.
|14,72
|-1,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich präsentieren. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.