Hooker Furniture Aktie
WKN: 984297 / ISIN: US4390381006
|Hooker Furniture-Performance im Blick
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14.10.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hooker Furniture von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Hooker Furniture-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 18,28 USD wert. Bei einem Hooker Furniture-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,470 Hooker Furniture-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 68,65 USD, da sich der Wert eines Hooker Furniture-Anteils am 13.10.2026 auf 12,55 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 31,35 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Hooker Furniture belief sich jüngst auf 133,19 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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