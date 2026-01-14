Hooker Furniture Aktie
WKN: 984297 / ISIN: US4390381006
|Langfristige Investition
|
14.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hooker Furniture von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Hooker Furniture-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 33,33 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Hooker Furniture-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,000 Hooker Furniture-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 36,12 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 63,88 Prozent eingebüßt.
Hooker Furniture wurde am Markt mit 128,31 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
