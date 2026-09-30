NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hooker Furniture von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Hooker Furniture-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 30.09.2016 wurde das Hooker Furniture-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Hooker Furniture-Aktie bei 24,49 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Hooker Furniture-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,833 Hooker Furniture-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 526,75 USD wert. Damit wäre die Investition 47,33 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Hooker Furniture belief sich jüngst auf 140,26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at