NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hooker Furniture von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Hooker Furniture-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Hooker Furniture-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Hooker Furniture-Aktie letztlich bei 15,83 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Hooker Furniture-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 63,171 Hooker Furniture-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.05.2026 828,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13,11 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 828,17 USD entspricht einer negativen Performance von 17,18 Prozent.

Der Börsenwert von Hooker Furniture belief sich zuletzt auf 144,75 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at