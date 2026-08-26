NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hooker Furniture von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Hooker Furniture-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die Hooker Furniture-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 32,80 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hooker Furniture-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 304,878 Hooker Furniture-Anteilen. Die gehaltenen Hooker Furniture-Anteile wären am 25.08.2026 4 213,41 USD wert, da der Schlussstand 13,82 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 57,87 Prozent verringert.

Hooker Furniture erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 152,21 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at