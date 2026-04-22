Hooker Furniture Aktie
WKN: 984297 / ISIN: US4390381006
|Lohnende Hooker Furniture-Anlage?
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22.04.2026 16:04:33
NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hooker Furniture von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden Hooker Furniture-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,20 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Hooker Furniture-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 086,957 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,19 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14 336,96 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 43,37 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Hooker Furniture belief sich zuletzt auf 139,38 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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