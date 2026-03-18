Hooker Furniture Aktie
WKN: 984297 / ISIN: US4390381006
|Langfristige Anlage
|
18.03.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hooker Furniture von vor 10 Jahren bedeutet
Hooker Furniture-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Hooker Furniture-Anteile bei 33,53 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,982 Hooker Furniture-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 36,53 USD, da sich der Wert eines Hooker Furniture-Anteils am 17.03.2026 auf 12,25 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 63,47 Prozent gleich.
Hooker Furniture markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 131,91 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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