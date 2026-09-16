NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hooker Furniture von vor 3 Jahren bedeutet

Am 16.09.2023 wurden Hooker Furniture-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 19,86 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Hooker Furniture-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 503,525 Hooker Furniture-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 13,43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 759,82 USD wert. Mit einer Performance von -32,40 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Hooker Furniture einen Börsenwert von 148,86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at