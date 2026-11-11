Hooker Furniture Aktie
WKN: 984297 / ISIN: US4390381006
|Hooker Furniture-Investmentbeispiel
|
11.11.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hooker Furniture von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Hooker Furniture-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,24 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Hooker Furniture-Aktie investiert hat, hat nun 58,005 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 14,56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 844,55 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 15,55 Prozent eingebüßt.
Der Hooker Furniture-Wert an der Börse wurde auf 156,25 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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