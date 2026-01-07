Hooker Furniture Aktie

Hooker Furniture

WKN: 984297 / ISIN: US4390381006

Hooker Furniture-Investition im Blick 07.01.2026 16:04:58

NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Hooker Furniture-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Hooker Furniture-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das Hooker Furniture-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 19,35 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Hooker Furniture-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 516,796 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Hooker Furniture-Aktie auf 11,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 751,94 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -42,48 Prozent.

Der Hooker Furniture-Wert an der Börse wurde auf 119,79 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

