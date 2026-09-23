Hooker Furniture Aktie

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WKN: 984297 / ISIN: US4390381006

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Profitable Hooker Furniture-Anlage? 23.09.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Hooker Furniture-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Hooker Furniture-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Hooker Furniture-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26,48 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,776 Hooker Furniture-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Hooker Furniture-Papiere wären am 22.09.2026 50,00 USD wert, da der Schlussstand 13,24 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 50,00 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Hooker Furniture belief sich zuletzt auf 143,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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