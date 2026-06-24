Hooker Furniture Aktie
WKN: 984297 / ISIN: US4390381006
|Profitabler Hooker Furniture-Einstieg?
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24.06.2026 16:05:05
NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hooker Furniture von vor 3 Jahren bedeutet
Das Hooker Furniture-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Hooker Furniture-Papier letztlich bei 17,82 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Hooker Furniture-Aktie investiert hat, hat nun 561,167 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 23.06.2026 9 680,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17,25 USD belief. Das entspricht einem Minus von 3,20 Prozent.
Hooker Furniture war somit zuletzt am Markt 182,29 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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