Hooker Furniture Aktie
WKN: 984297 / ISIN: US4390381006
|
17.12.2025 16:04:30
NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hooker Furniture von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Hooker Furniture-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Hooker Furniture-Aktie an diesem Tag bei 33,71 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Hooker Furniture-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,966 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.12.2025 gerechnet (10,91 USD), wäre das Investment nun 32,36 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 32,36 USD entspricht einer negativen Performance von 67,64 Prozent.
Insgesamt war Hooker Furniture zuletzt 113,56 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
