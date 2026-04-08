Hooker Furniture Aktie
WKN: 984297 / ISIN: US4390381006
|Hooker Furniture-Investment im Blick
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08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hooker Furniture von vor 5 Jahren bedeutet
Am 08.04.2021 wurde die Hooker Furniture-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 37,20 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hooker Furniture-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,688 Hooker Furniture-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 35,48 USD, da sich der Wert eines Hooker Furniture-Anteils am 07.04.2026 auf 13,20 USD belief. Damit wäre die Investition um 64,52 Prozent gesunken.
Hooker Furniture wurde jüngst mit einem Börsenwert von 146,84 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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