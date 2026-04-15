Hooker Furniture Aktie
WKN: 984297 / ISIN: US4390381006
|Profitabler Hooker Furniture-Einstieg?
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15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hooker Furniture von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hooker Furniture-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Hooker Furniture-Aktie an diesem Tag 25,47 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Hooker Furniture-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39,262 Hooker Furniture-Aktien. Die gehaltenen Hooker Furniture-Anteile wären am 14.04.2026 570,48 USD wert, da der Schlussstand 14,53 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 42,95 Prozent.
Jüngst verzeichnete Hooker Furniture eine Marktkapitalisierung von 159,29 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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