WKN: 899799 / ISIN: US4433201062

Langfristige Anlage 02.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hub Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Hub Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Hub Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Hub Group-Papiers betrug an diesem Tag 18,61 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Hub Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 537,490 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 27.02.2026 23 149,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43,07 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 131,50 Prozent.

Der Hub Group-Wert an der Börse wurde auf 2,64 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

