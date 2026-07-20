Hub Group Aktie
WKN: 899799 / ISIN: US4433201062
|Hub Group-Investment im Blick
|
20.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hub Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Hub Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 19,72 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Hub Group-Aktie investiert hat, hat nun 50,723 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.07.2026 auf 51,22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 598,02 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 159,80 Prozent gleich.
Hub Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,13 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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