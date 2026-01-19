Hub Group Aktie

Hub Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899799 / ISIN: US4433201062

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hub Group-Anlage im Blick 19.01.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hub Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Hub Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Hub Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Hub Group-Papier bei 40,61 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Hub Group-Aktie investierten, hätten nun 246,275 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Hub Group-Aktie auf 46,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 542,91 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 15,43 Prozent.

Der Hub Group-Wert an der Börse wurde auf 2,87 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hub Group Inc.

mehr Nachrichten