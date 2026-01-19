Hub Group Aktie
WKN: 899799 / ISIN: US4433201062
|Hub Group-Anlage im Blick
|
19.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hub Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Hub Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Hub Group-Papier bei 40,61 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Hub Group-Aktie investierten, hätten nun 246,275 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Hub Group-Aktie auf 46,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 542,91 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 15,43 Prozent.
Der Hub Group-Wert an der Börse wurde auf 2,87 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
