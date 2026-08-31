NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hub Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Hub Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Hub Group-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 39,02 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Hub Group-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,628 Hub Group-Anteilen. Die gehaltenen Hub Group-Aktien wären am 28.08.2026 1 015,12 USD wert, da der Schlussstand 39,61 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,51 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Hub Group belief sich zuletzt auf 2,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at