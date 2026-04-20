NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hub Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Hub Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Hub Group-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Hub Group-Anteile an diesem Tag bei 33,81 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Hub Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,958 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 126,18 USD, da sich der Wert einer Hub Group-Aktie am 17.04.2026 auf 42,66 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26,18 Prozent angewachsen.

Hub Group war somit zuletzt am Markt 2,61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at