NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hub Group von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hub Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Hub Group-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 19,98 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Hub Group-Aktie investierten, hätten nun 5,006 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 222,03 USD, da sich der Wert einer Hub Group-Aktie am 18.06.2026 auf 44,35 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 122,03 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Hub Group belief sich zuletzt auf 2,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at