NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hub Group von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Hub Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Hub Group-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 39,56 USD. Bei einem Hub Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 252,813 Hub Group-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.07.2026 11 361,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,94 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13,61 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Hub Group einen Börsenwert von 2,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at