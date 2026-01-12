NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hub Group von vor einem Jahr abgeworfen

Am 12.01.2025 wurde das Hub Group-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 43,09 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 23,207 Hub Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.01.2026 auf 46,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 078,44 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,84 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Hub Group eine Marktkapitalisierung von 2,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at