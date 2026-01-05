NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hub Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Hub Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Hub Group-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 16,12 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Hub Group-Aktie investiert hat, hat nun 6,203 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 265,20 USD, da sich der Wert eines Hub Group-Anteils am 02.01.2026 auf 42,75 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 165,20 Prozent gesteigert.

Alle Hub Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at