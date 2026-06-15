NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hub Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Hub Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Hub Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Hub Group-Anteile betrug an diesem Tag 34,10 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 293,298 Hub Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Hub Group-Papiers auf 46,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 603,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,03 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Hub Group belief sich zuletzt auf 2,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at