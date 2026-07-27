NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hub Group von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Hub Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 27.07.2025 wurde das Hub Group-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 36,10 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Hub Group-Aktie investiert hat, hat nun 277,008 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.07.2026 auf 49,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 650,97 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 36,51 Prozent.

Am Markt war Hub Group jüngst 3,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at