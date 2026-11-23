Hub Group Aktie
WKN: 899799 / ISIN: US4433201062
|Hub Group-Anlage
|
23.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hub Group von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Hub Group-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Hub Group-Papier an diesem Tag bei 37,60 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 26,596 Hub Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (22,66 USD), wäre die Investition nun 602,66 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 39,73 Prozent verringert.
Hub Group war somit zuletzt am Markt 1,38 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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