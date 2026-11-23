So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Hub Group-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Hub Group-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Hub Group-Papier an diesem Tag bei 37,60 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 26,596 Hub Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (22,66 USD), wäre die Investition nun 602,66 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 39,73 Prozent verringert.

Hub Group war somit zuletzt am Markt 1,38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at