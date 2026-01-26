Hub Group Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hub Group-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Hub Group-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 29,38 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Hub Group-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,404 Hub Group-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 23.01.2026 161,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47,43 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 61,46 Prozent.
Der Hub Group-Wert an der Börse wurde auf 2,91 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
