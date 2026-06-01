NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hub Group-Investment von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in Hub Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Hub Group-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Hub Group-Papier bei 33,71 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hub Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,966 Hub Group-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 123,23 USD, da sich der Wert einer Hub Group-Aktie am 29.05.2026 auf 41,54 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 23,23 Prozent.

Hub Group wurde am Markt mit 2,53 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at