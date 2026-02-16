NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hub Group von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Hub Group-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Hub Group-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 47,98 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,084 Hub Group-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 82,67 USD, da sich der Wert eines Hub Group-Papiers am 13.02.2026 auf 39,66 USD belief. Mit einer Performance von -17,33 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Hub Group wurde am Markt mit 2,42 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at