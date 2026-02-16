Hub Group Aktie
WKN: 899799 / ISIN: US4433201062
|Lukrative Hub Group-Investition?
|
16.02.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hub Group von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Hub Group-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 47,98 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,084 Hub Group-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 82,67 USD, da sich der Wert eines Hub Group-Papiers am 13.02.2026 auf 39,66 USD belief. Mit einer Performance von -17,33 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Hub Group wurde am Markt mit 2,42 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hub Group Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hub Group von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
12.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
09.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hub Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
06.02.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Optimismus in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite klettert zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
04.02.26
|Ausblick: Hub Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Hub Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hub Group Inc.
|39,66
|-0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.