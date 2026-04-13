NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hub Group von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Hub Group eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Hub Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Hub Group-Anteile bei 40,30 USD. Bei einem Hub Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 248,170 Hub Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Hub Group-Papiers auf 38,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 671,18 USD wert. Damit wäre die Investition 3,29 Prozent weniger wert.

Der Hub Group-Wert an der Börse wurde auf 2,39 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at