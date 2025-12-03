Huntington Bancshares Aktie

WKN: 867622 / ISIN: US4461501045

03.12.2025 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Titel Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huntington Bancshares-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Huntington Bancshares-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde die Huntington Bancshares-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Huntington Bancshares-Anteile bei 15,46 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 646,831 Huntington Bancshares-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.12.2025 auf 16,56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 711,51 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7,12 Prozent.

Huntington Bancshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Huntington Bancshares Inc. 14,53 0,07%

