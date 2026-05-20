NASDAQ Composite Index-Titel Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huntington Bancshares-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Huntington Bancshares-Aktie gebracht.

Am 20.05.2023 wurden Huntington Bancshares-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10,17 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Huntington Bancshares-Papier investiert hätte, hätte er nun 98,328 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 520,16 USD, da sich der Wert eines Huntington Bancshares-Anteils am 19.05.2026 auf 15,46 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 52,02 Prozent.

Am Markt war Huntington Bancshares jüngst 31,55 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at