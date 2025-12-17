NASDAQ Composite Index-Titel Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huntington Bancshares von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Huntington Bancshares-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Huntington Bancshares-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 11,12 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 89,928 Huntington Bancshares-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 585,43 USD, da sich der Wert einer Huntington Bancshares-Aktie am 16.12.2025 auf 17,63 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 58,54 Prozent zugenommen.

Alle Huntington Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at