NASDAQ Composite Index-Titel Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huntington Bancshares von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Huntington Bancshares eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 04.02.2021 wurden Huntington Bancshares-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Huntington Bancshares-Papier an diesem Tag bei 14,12 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 70,822 Huntington Bancshares-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 03.02.2026 1 302,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18,39 USD belief. Damit wäre die Investition 30,24 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Huntington Bancshares belief sich jüngst auf 28,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at