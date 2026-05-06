NASDAQ Composite Index-Titel Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Huntington Bancshares-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Huntington Bancshares-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Huntington Bancshares-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Huntington Bancshares-Aktie an diesem Tag bei 9,88 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Huntington Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 1 012,146 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,41 USD gerechnet, wäre die Investition nun 16 609,31 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 66,09 Prozent.

Insgesamt war Huntington Bancshares zuletzt 32,81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at