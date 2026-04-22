Huntington Bancshares Aktie

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WKN: 867622 / ISIN: US4461501045

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Lukratives Huntington Bancshares-Investment? 22.04.2026 16:04:33

NASDAQ Composite Index-Titel Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huntington Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Huntington Bancshares eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 22.04.2023 wurde die Huntington Bancshares-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,44 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Huntington Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,741 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 21.04.2026 148,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 16,97 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,34 Prozent gesteigert.

Am Markt war Huntington Bancshares jüngst 34,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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