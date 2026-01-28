Huntington Bancshares Aktie

28.01.2026

NASDAQ Composite Index-Titel Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huntington Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Huntington Bancshares-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Huntington Bancshares-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Huntington Bancshares-Aktie letztlich bei 15,01 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Huntington Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,662 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 116,12 USD, da sich der Wert eines Huntington Bancshares-Anteils am 27.01.2026 auf 17,43 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16,12 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Huntington Bancshares eine Börsenbewertung in Höhe von 27,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

