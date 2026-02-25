NASDAQ Composite Index-Titel Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huntington Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Huntington Bancshares-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Huntington Bancshares-Aktie statt. Der Schlusskurs des Huntington Bancshares-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,29 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Huntington Bancshares-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 65,402 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 113,15 USD, da sich der Wert eines Huntington Bancshares-Anteils am 24.02.2026 auf 17,02 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 11,31 Prozent gesteigert.

Der Huntington Bancshares-Wert an der Börse wurde auf 26,88 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at