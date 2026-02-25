Huntington Bancshares Aktie

Investmentbeispiel 25.02.2026 16:04:28

NASDAQ Composite Index-Titel Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huntington Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Huntington Bancshares-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Huntington Bancshares-Aktie statt. Der Schlusskurs des Huntington Bancshares-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,29 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Huntington Bancshares-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 65,402 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 113,15 USD, da sich der Wert eines Huntington Bancshares-Anteils am 24.02.2026 auf 17,02 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 11,31 Prozent gesteigert.

Der Huntington Bancshares-Wert an der Börse wurde auf 26,88 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Huntington Bancshares Inc.

Analysen zu Huntington Bancshares Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
