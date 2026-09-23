NASDAQ Composite Index-Titel Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huntington Bancshares-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Huntington Bancshares-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Huntington Bancshares-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,90 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Huntington Bancshares-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 101,010 Huntington Bancshares-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 15,69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 584,85 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 58,48 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Huntington Bancshares belief sich zuletzt auf 32,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at