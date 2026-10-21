NASDAQ Composite Index-Titel Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huntington Bancshares von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Huntington Bancshares-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 21.10.2016 wurde das Huntington Bancshares-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 10,06 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Huntington Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 994,036 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 15,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 447,32 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 54,47 Prozent.

Huntington Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 30,80 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at