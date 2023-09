NASDAQ Composite Index-Titel Huntington Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Huntington Bancshares bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Huntington Bancshares-Aktie Anlegern gebracht.

Das Huntington Bancshares-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Huntington Bancshares-Papier an diesem Tag 13,17 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Huntington Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 75,930 Huntington Bancshares-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.09.2023 auf 11,16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 847,38 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 15,26 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Huntington Bancshares eine Börsenbewertung in Höhe von 16,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at