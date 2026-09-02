NASDAQ Composite Index-Titel Huntington Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Huntington Bancshares von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Huntington Bancshares-Investment gewesen.

Am 02.09.2025 wurden Huntington Bancshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 17,68 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Huntington Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 56,561 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 16,42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 928,73 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 7,13 Prozent.

Zuletzt verbuchte Huntington Bancshares einen Börsenwert von 33,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at