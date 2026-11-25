Huntington Bancshares Aktie
WKN: 867622 / ISIN: US4461501045
|Huntington Bancshares-Anlage im Blick
|
25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Titel Huntington Bancshares-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Huntington Bancshares von vor einem Jahr angefallen
Am 25.11.2025 wurde die Huntington Bancshares-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 16,18 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Huntington Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 61,805 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Huntington Bancshares-Aktie auf 14,78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 913,47 USD wert. Mit einer Performance von -8,65 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Huntington Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 29,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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